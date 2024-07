Ein Elektronikfachmarkt in der Merkurstraße wurde am Montagabend zum Schauplatz eines Raubes. Laut Mitteilung der Polizei machte sich gegen 18.30 Uhr ein Mann in der Handyabteilung an einem der Geräte zu schaffen. Er entfernte die Diebstahlsicherung und wollte dann das Geschäft mit dem Telefon verlassen. Angestellte des Geschäfts hielten den Mann zunächst fest. Als der mutmaßliche Täter diese mit einem Drahtschneider bedrohte, ließen sie ihn laufen. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter Telefon 0631 3692620. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und kräftig sein und kurze, schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans und einen neon-orangenen Rucksack. Außerdem war er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.