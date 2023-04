Das Handwerk im Herzen der Stadt präsentieren: Dafür will sich die Handwerkskammer der Pfalz (HWK) in der Stadtmitte, im Gebäude des ehemaligen Kaufhauses C&A, engagieren. Über dieses Vorhaben hat HWK-Präsident Dirk Fischer beim Frühjahrsempfang der Kammer am Mittwoch im Berufsbildungs- und Technologiezentrum informiert.

Im neu geplanten „Science and Technology City Center“ wolle sich die Handwerkskammer in unmittelbarer Nachbarschaft von innovativen Start-ups und Unternehmen aus der Region, der Technischen Universität und der Hochschule Kaiserslautern, Forschungsinstitutionen und kommunalen Einrichtungen präsentieren, sagte Fischer. „Wir wollen dort Synergien mit der regionalen Wissenschafts- und Wirtschaftsszene nutzen, modernes Handwerk für die Menschen erlebbar machen und gleichzeitig über die digitale Transformation informieren“, erklärte der HWK-Präsident.

Neben einer Präsentationsfläche für Besucher sollen offene Werkstätten entstehen, in denen sich Interessenten – vor allem junge Menschen und Schulklassen – handwerklich ausprobieren, neue Technologien kennenlernen und einen Zugang zum modernen Handwerk finden können. Mit dem Vorhaben beteilige sich die HWK an der Belebung der Innenstadt und mache das Handwerk für alle sichtbar, ergänzte Fischer. Die Verzahnung von Handwerk und Technologie in der Region sei seiner Auffassung nach bis jetzt einzigartig in Deutschland.

100 000 fehlende Facharbeiter

Parallel dazu will die Kammer ihr Beratungsangebot für ihre Mitgliedsbetriebe zielgerichtet ausbauen. Vom Technologietransfer profitierten insbesondere kleine Handwerksbetriebe. Diese verfügten nicht über Entwicklungsabteilungen und seien auf die Erkenntnisse und Fortschritte aus Wissenschaft und Forschung angewiesen.

Eine Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz erwartet Fischer über die Förderung des „Science and Technology Centers“ hinaus für eine Bildungswende. „Wir brauchen eine absolute Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Es gibt keinen Grund, Studierende besser zu stellen“, erinnerte Fischer, dass in Deutschland 100.000 Facharbeiter fehlten.

Ministerin: Mehr Frauen ins Handwerk

Auch Daniela Schmitt (FDP), die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin, plädierte dafür, berufliche und akademische Bildung gleichwertig zu behandeln. Wenn beim Frühjahrsempfang des Handwerks junge Nachwuchshandwerker für ihre ausgezeichneten Leistungen geehrt würden, sei das ein Bekenntnis zur Leistung und Qualität im Handwerk. Weiter sprach sich Schmitt dafür aus, dass das Handwerk weiblicher werde. Die Digitalisierung werde das Handwerk verändern, so dass künftig mehr junge Frauen diesen Weg einschlagen könnten, meinte die Ministerin.

Zu Beginn der Veranstaltung, die von dem bekannten Sportreporter Béla Réthy moderiert und von der Big Band des Rittersberg-Gymnasiums unter Leitung von Markus Lücke musikalisch umrahmt wurde, konnte Hauptgeschäftsführer Till Mischler unter mehr als 200 Gästen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Handwerk und Gesellschaft willkommen heißen.

Unter den 33 Junghandwerkerinnen und Junghandwerkern, die aus dem Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 als Sieger hervorgegangen waren, wurden folgende Teilnehmer aus der Stadt Kaiserslautern und dem Landkreis geehrt: Erste Bundessiegerin wurde Johanna Rieschl, Technische Modellbauerin von der Technischen Universität Kaiserslautern, Chaima Gräber, Modistin im Hutladen Kaiserslautern kam auf Rang drei des Bundeswettbewerbs. Zweite Landessieger wurden: Robin Scheidt, Bäcker, Bäckerei Herbst, Ramstein-Miesenbach; Ida Wilden, Konditorin, Café Hotel Goldinger, Landstuhl; Tom Heilemann, Maurer, F.K. Horn, Kaiserslautern; Valentin Christill, Stuckateur, Gipser- und Stuckateurmeisterbetrieb Bernd Christill, Erlenbach. Einen dritten Platz auf Landesebene erreichte Till Pankow, Kraftfahrzeugmechatroniker, Meisterschule für Handwerker, Kaiserslautern. Im Wettbewerb der Kammersieger wurde Leon Felker, Tischler, Barz Einrichtungen, Kaiserslautern, Dritter.