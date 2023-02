Die Handwerkskammer führt ihre Ausbildungsbetreuung zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen fort. Die Unterstützung ist für Mitgliedsbetriebe und deren Auszubildende kostenlos.

„Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist ein wertvolles Fundament, das vielseitige berufliche Perspektiven eröffnet“, schreibt die Handwerkskammer der Pfalz. Doch nicht immer laufe alles nach Plan. Die Gründe für Konflikte in der Ausbildung sind vielseitig: schlechte Noten in der Berufsschule, Unzuverlässigkeit und Verspätungen oder auch unzureichende Betreuung durch den Betrieb. Nicht alle Probleme können zwischen Betrieb und Azubi gelöst werden – manchmal brauche es eine dritte, neutrale Person. Hier setzen die Ausbildungsbetreuerinnen der Handwerkskammer an. Sie nutzen dafür ihre Kontakte zu Mitgliedsbetrieben, den Berufsbildenden Schulen sowie zu Netzwerkpartnern. So könne eine Abbruchtendenz frühzeitig erkannt und dieser entgegengewirkt werden. Ansprechpartner bei der Handwerkskammer der Pfalz ist Frank Bixler: fbixler@hwk-pfalz.de, Telefon 0631 3677-227.