Für das Handwerk in der Pfalz zeichnen sich trotz einer stabilen Konjunktur Anfang des Jahres erste Folgen des Krieges in der Ukraine ab. Über die Situation im Handwerk hat Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, bei der Vollversammlung der Handwerkskammer am Donnerstag im hauseigenen Bildungs- und Technologiezentrum informiert. Zur Steigerung der Attraktivität einer handwerklichen Ausbildung, forderte er von der Politik eine Bildungswende.

Steigende Energie- und Rohstoffpreise, die noch andauernde Pandemie, lange Lieferzeiten bis hin zu Lieferausfällen sowie der Mangel an Fachkräften stellten die Wirtschaft und das Handwerk