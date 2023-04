Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1,3 Millionen Euro für die Digitalisierung: Diesen Betrag wird die Handwerkskammer Pfalz in diesem Jahr in die Ausbildungswerkstätten ihrer Berufsbildungs- und Technologiezentren investieren. Möglich machen das öffentliche Fördermittel. Das Ziel: Das Thema Digitalisierung in der Ausbildung stärken.

Die Digitalisierung habe in den vergangenen zwei Jahren einen enormen Schub bekommen, schildert Rita Petry, Geschäftsführerin der Handwerkskammer Pfalz. Nachdem durch die Corona-Pandemie