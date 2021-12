Die Vollversammlung der Handwerkskammer der Pfalz hat im Zuge einer Neuorganisation der Verwaltung die langjährigen Geschäftsbereichsleiter Matthias Sopp und Rita Petry zu Geschäftsführern gewählt. Außerdem soll in die Ausstattung der Berufsbildungs- und Technologiezentren investiert werden.

Da aufgrund der pandemischen Lage die Sitzung der Herbstvollversammlung nicht in Präsenz stattfinden konnte, hat die Handwerkskammer der Pfalz die Beschlüsse ihrer Vollversammlung in einem schriftlichen Umlaufverfahren eingeholt – darunter die Entscheidung für zwei neue Geschäftsführer.

Zwei neue Geschäftsführer gewählt

Matthias Sopp ist für den Geschäftsbereich „Zentrale Dienste“ mit der Personal- und Hausverwaltung sowie dem Beitrags- und Rechnungswesen der Handwerkskammer verantwortlich. Rita Petry leitet den Geschäftsbereich „Berufsbildung“, der die Aus- und Weiterbildung, das Prüfungswesen sowie die Leitung der Berufsbildungs- und Technologiezentren der Handwerkskammer umfasst. Beide vertreten nun in ihrer neuen Funktion in Abwesenheit Hauptgeschäftsführer Till Mischler und bilden mit ihm die neue hauptamtliche Kammerspitze. „Ich freue mich, dass zwei Geschäftsführer gewählt wurden, die die Handwerkskammer schon seit vielen Jahren verlässlich und kompetent begleiten und die für die positive Entwicklung des Hauses stehen. So ist die Handwerkskammer zukunftsfähig aufgestellt“, sagt Till Mischler. Die Neustrukturierung der Leitungsebene sei erforderlich geworden, da die bisherige stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Ursula Stange zum 30. November nach knapp 30 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Geld für Schulungsmittel und Digitalisierung

Neben der Wahl der Geschäftsführer wurde in der „Umlauf-Hauptversammlung“ der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr und damit verbundene Investitionen in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro für die Modernisierung der Schulungsmittel der Berufsbildungs- und Technologiezentren der Handwerkskammer beschlossen. Darüber hinaus sind für Digitalisierungsmaßnahmen der Bildungszentren im nächsten Jahr weitere 1,2 Mio. Euro vorgesehen, die vom Bund gefördert werden. Geplant sind Neuanschaffungen in allen Handwerken, für die in den Bildungsstätten eine überbetriebliche Unterweisung durchgeführt wird. So werden im Kfz-Bereich ein Hochvolt-Ausbildungssystem und im Elektro-Bereich KNX-Schulungsboards beschafft. Mit dieser Ausstattung werde dem handwerklichen Nachwuchs der Umgang mit den neuesten Techniken vermittelt.