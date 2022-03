Bei den Azubi-Online-Datings der Handwerkskammer der Pfalz können alle, die sich für eine Ausbildung interessieren, unkompliziert mit Firmen in Kontakt kommen. 99 Betriebe nehmen an der Aktion teil – sie läuft bis Ende März und ist kostenfrei.

Vom Bewerbungsgespräch bis zur Praktikumsstelle, von der unverbindlichen Information bis zur ersten Kontaktaufnahme – das alles ist derzeit online bei der Handwerkskammer der Pfalz möglich, schildert Geschäftsführerin Rita Petry.

In Zeiten der Corona-Pandemie sei es für die jungen Menschen schwieriger geworden, geeignete Ausbildungsplätze zu finden. Die klassischen Informationswege, wie Ausbildungsmessen oder Informationsveranstaltungen vor Ort finden nach wie vor nicht in gewohntem Umfang statt, auch Betriebspraktika habe es die vergangenen zwei Jahre nicht gegeben.

Virtuelles Angebot geschaffen

Um diesem Verlust zu begegnen, setzt die Handwerkskammer auf virtuelle Formate. Seit Sommer 2020 gebe es virtuelle Berufsorientierungsveranstaltungen, die Handwerkskammer habe ihr Angebot hier stark erweitert, schildert Petry. Jugendliche, die sich für eine Ausbildung interessieren, können den ganzen März über beim „Azubi-Online-Dating“ virtuell auf die Suche nach attraktiven Ausbildungsplätzen und -betrieben gehen.

Unter dem Motto „Get Your Date. Get Your Deal“ können sie von zu Hause aus ein Kennenlern- oder Bewerbungsgespräch buchen. 99 regionale Handwerksbetriebe präsentierten sich und ihre Ausbildungsangebote auf einer virtuellen Plattform. Wer sich für einen Ausbildungsberuf interessiert, bekommt die dazu passenden Ausbildungsbetriebe vorgeschlagen. Danach könne ein Termin für ein Video-Date oder ein Telefonat beim Wunschbetrieb gebucht werden. Wer wolle, könne bei den Gesprächen sein Praktikum vereinbaren, um einen Einblick in die Berufswelt zu erhalten.

Kontakt

Informationen und Kontakt zu den Betrieben gibt es über die Homepage https://www.hwk-pfalz.de/azubionlinedatings. Ansprechpartner bei der Handwerkskammer der Pfalz ist Roger Bier, E-Mail: rbier@hwk-pfalz.de; Telefon: 0631 3677-137.