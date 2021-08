Rund 1,3 Millionen Euro sollen in das Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Kaiserslautern der Handwerkskammer. Investiert wird dabei nicht in das 2008 gebaute Gebäude, sondern in die Ausstattung, die bei der Ausbildung der Handwerker zum Einsatz kommt.

Hier und da werden auch am Gebäude erste Reparaturen notwendig, vieles erledige man aber in Eigenleistung, sagte Till Mischler, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Pfalz. Die Fachleute dazu sind ja vorhanden.

Der Millionenbetrag – 90 Prozent werden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesinstitut für Berufsbildung gefördert, zehn Prozent kommen aus Eigenmitteln – soll in Materialien für die Ausbildung fließen. Sind die Förderanträge gestellt, werde die Notwendigkeit noch durch einen Gutachter geprüft, skizziert BTZ-Abteilungsleiter Steffen Kluge das Prozedere.

Auf der Wunschliste stehen unter anderem ein 3D-Drucker für Kunststoff, um neue Fertigungsverfahren ausbilden zu können sowie ein E-Radlader für die Land- und Baumaschinenmechatroniker. Denn auch dort halte nach und nach die E-Mobilität Einzug. Der Radlader dürfte rund 80.000 Euro kosten, schätzt Kluge. Eine recht große Summe werden laut Abteilungsleiter auch sogenannte KNX-Bauteile verschlingen, die für die Elektroniker und Informationselektroniker angeschafft werden. Sie werden für die Ausbildung im Bereich der Smart-Home-Technik benötigt, die einen immer größeren Stellenwert einnimmt.