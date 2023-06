An diesem Mittwoch findet in Weilerbach eine Trauerfeier für Alexander Baden statt. Der langjährige Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft ist am 5. Juni völlig unerwartet im Alter von 69 Jahren gestorben.

Seine Todesnachricht schockiert. Die körperliche Fitness ging diesem vitalen Sportsmann über alles. Er fuhr mit Leidenschaft auf dem Rennrad und spielte Golf. Er war ein funkenschlagender Gesprächspartner und ein wasserdicht argumentierender Kämpfer, wenn es um die Sache des Handwerks ging.

Sobald er den Eindruck hatte, der heimische Mittelstand werde bei der Vergabe von Großprojekten wie dem US-Hospital übergangen, brachte er dies ebenso klar zum Ausdruck wie Kritik an den schwarzen Schafen seines Stands. Aber er besaß den Takt und die Gabe, nach jeder noch so erbitterten Debatte gelassen und fair zum Tagesgeschäft zurückkehren.

Vom Rhein an die Lauter und zurück

Als Lehrersohn in Andernach geboren, begann Alexander Baden zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Das Studium der Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften schloss er mit dem zweiten Staatsexamen ab. 1991 wählten die Kreishandwerkerschaften Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und Kusel den Volljuristen zu ihrem Hauptgeschäftsführer. Dieses Amt bekleidete er annähernd 15 Jahre lang mit jenem Sachverstand, der auch seine nachfolgende Tätigkeit bei der Handwerkskammer der Pfalz auszeichnete.

2008 wechselte er zur Kammer in Koblenz, wo er unter anderem den Neubau des „Zentrums für Ernährung und Gesundheit“ und die Beteiligung an der Landesgartenschau stemmte. Vor allem trat er stets mit Verve dafür ein, die Leistungsfähigkeit auch der kleineren Handwerksbetriebe zu erhalten und zu stärken. Darüber hinaus gehörte er sieben Jahre dem Landesrundfunkrat an.

Als ihn die RHEINPFALZ einmal vor vielen Jahren nach den wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit als Handwerks-Funktionär fragte, gab er zur Antwort: „Zuhören können, Fleiß, Freundlichkeit und Kollegialität.“ Die Bündelung dieser Tugenden machte sein Wesen aus.