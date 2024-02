Eine Handtasche mit 1000 Euro Bargeld hat eine Frau aus dem Landkreis Kusel am Donnerstag in ihrem Auto zurückgelassen. Diebe nutzten die Gelegenheit, drangen in den Wagen ein und stahlen die Tasche samt Inhalt.

Wie die 44-Jährige bei der Polizei anzeigte, müssen die Diebe am Vormittag auf einem Firmenparkplatz in der Merkurstraße zugeschlagen haben. Das Auto hatte sie gegen 5.55 Uhr abgestellt und die Handtasche auf dem Beifahrersitz zurückgelassen. Als die Frau gegen 11 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite zerstört worden und die Tasche verschwunden war. Neben dem vierstelligen Bargeldbetrag befanden sich in der Tasche auch Personalausweis, Führerschein, EC-Karten, Krankenkassenkarten, Schlüssel sowie eine Sonnenbrille mit geschliffenen Gläsern.

Die EC-Karten wurden umgehend gesperrt, von den restlichen Sachen fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.