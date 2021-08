Zu etlichen handfesten Auseinandersetzungen musste die Polizei in den vergangenen Tagen ausrücken. Mit der Faust und der Axt ging es teils zur Sache.

Am Montagnachmittag gerieten sich zwei Frauen aus unbekannten Gründen im Geranienweg in die Haare. Eine der beiden 28-Jährigen fing Streit mit der anderen an. Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung wurde eine Handgreiflichkeit: Eine schlug der anderen ins Gesicht, wodurch diese eine blutende Wunde an der Lippe erlitt; daraufhin schlug jene zurück und fügte der anderen eine Prellung an der Schläfe zu. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Der Vater kommt mit der Axt „zu Hilfe“

Am Montagabend waren es laut Polizei zwei Männer, die in der Friedenstraße aneinander gerieten. Die beiden 21 und 31 Jahre alten Bekannten hatten sich eigentlich zum „Chillen“ getroffen. Im Verlauf des Abends kam es dann aber zu Streitigkeiten, die eskalierten und beide schlugen aufeinander ein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich an die Anschrift des 21-Jährigen, wo sich dessen Vater einmischte und den „Kontrahenten“ mit einer Axt bedrohte. Über die genauen Abläufe gibt es unterschiedliche Angaben, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Mit freiem Oberkörper und nackter Faust

Etwas später, gegen 23.30 Uhr, wurde eine Streife zum Willy-Brandt-Platz gerufen. Auch dort kam es zu einem Handgemenge mit mehreren Beteiligten. Als sich die Polizeibeamten näherten, sahen sie, wie ein etwa 1,80 bis 1,90 Meter großer Mann mit freiem Oberkörper einem anderen einen Faustschlag gegen den Kopf verpasste, worauf dieser zu Boden ging. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Das 22-jährige Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen nach dem Täter laufen.