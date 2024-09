Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist es am Montag am Kaisersbergring in Kaiserslautern gekommen. Der Polizei sei am Dienstag gemeldet worden, dass ein 16-Jähriger einen Gleichaltrigen mehrfach geschlagen und getreten haben soll. Unter anderem soll er ihm in den Bauch getreten und ihn am Kinn getroffen haben. Im Anschluss soll er das leicht verletzte Opfer bedroht haben. Das Haus des Jugendrechts ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692050.