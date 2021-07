Weil der Fahrer offensichtlich vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, hat sich am Samstagabend ein Kleintransporter selbstständig gemacht und ist in der Straße Kniebrech gegen eine Ampel gerollt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, parkte das Fahrzeug zunächst im Kniebrech am Fahrbahnrand. Dann machte sich der Wagen selbstständig und rollte die abschüssige Straße hinunter. Am Ende krachte der Transporter gegen eine Ampel. Sie wurde aus ihrer Bodenverankerung gerissen. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 13.000 Euro.

Der 63-jährige Fahrer des Transporters konnte ausfindig gemacht werden. Er kümmerte sich ums Abschleppen seines Fahrzeugs. Die Stadtwerke kümmerten sich währenddessen um die Sicherung der Ampelanlage.