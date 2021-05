„Ich freu mich wie ein Schnitzel.“

TuS-Kommentator Michael Zirkel alias Zacki, als das Spiel beginnt.

„Der El Clasico.“

Zacki über die dritte Begegnung zwischen Krefeld und Dansenberg.

„Er ist mit Skype nach Krefeld geflogen.“

Zacki über TuS-Techniker Patrick Setzpfandt, der für den Vorbericht Kevin-Christopher „KC“ Brüren interviewt hat.

„Gut ausgerechnet, aber wenn man Mathe-LK gehabt hat ...“

Zacki zu Alexey Wetz alias Xey, der eingeworfen hatte, dass Robin Egelhofs Schnitt vor dem Spiel bei sechs Toren lag.

„Da wird es zu schnell. Vielleicht ist es auch zu lang für Jan Claussen. Wie viel länger als 45 Sekunden ist das?“

Xey zu Zacki, in Anspielung an Claussens Rote Karte nach 45 Sekunden in Pfullingen.

„Du hattest Mathe-LK.“

Zackis Antwort darauf.

„Was der Kevin heut abliefert, das ist brutal. Er nagelt die Kiste zu.“

Zacki schwärmt über den TuS-Torhüter.

„Was Paddy da alles macht, da kann man mal klatschen auf der Couch.“

Xey lobt den TuS-Techniker für sein Engagement.

„Xey, ganz ehrlich: Das hätte ich nie gedacht.“Zacki zur deutlichen Halbzeitführung.

„Da will er sein Trikot haben, bevor das Spiel rum ist.“

Xey bei einem Textiltest.

„Verzogen wie ein verzogenes Kind.“

Xey über einen misslungenen Abschluss.

„Robin mit seinem ersten Treffer für heute. Den haben wir übrigens auch gelobt für seine Tore.“

Zacki über Robin Egelhof.

„Vielleich sollten wir das nicht mehr tun.“

Zackis Antwort.

„Beim Theo fällt wieder einer, er hat aber wieder nichts gemacht.“

Zacki bei einem Foul von Theodoros Megalooikonomou.

„Ein schöner Treffer aus der Not. Da hat der Kevin schon aufgehört zu halten.“

Xey beim 13:19 für die HSG.

„Hast Du gesehen? Claussen ist da gestanden wie Charly Chaplin – breitbeinig.“

Xey bei einer misslungenen Abwehr.

„Da hat sich der Bösing wie eine Katze gelöst.“Xey über einen gelungenen Ausreißversuch Sebastian Bösings.

„Der Bösing ist eine Katze.“

Zackis Antwort.