Der Prozess gegen einen 40-jährigen Angeklagten, dem vor dem Schwurgericht des Landgerichts Kaiserslautern wegen einer Hammerattacke gegen seinen früheren Vermieter, am 9. September 2019, versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt wird, wurde am Dienstag mit den Plädoyers fortgesetzt.

Die Staatsanwältin führte aus, aufgrund der Beweisaufnahme stehe fest, dass der Angeklagte die Konfrontation mit seinem früheren Vermieter gesucht und mehrfach mit einem Klauenhammer