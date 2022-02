Die „Altweiberfastnacht“ des KVK am Donnerstagabend im Innenhof des Fuchsbaus an der Lutrinastraße war für Hamed Sameni ein Vorgeschmack darauf, was mit Sketchen und Büttenreden am Freitag- und Samstagabend noch auf ihn zukommen würde.

Nicht, dass die Fastnacht dem Gastronom bis dahin fremd gewesen wäre. Auch der KVK und dessen Vereinsheim „Kalause“ waren ihm vertraut. Aber so hautnah, wie in diesen Tagen hatte er das närrische Treiben bisher dann doch nicht erleben können.

Weil er den Menschen in Corona-Zeiten wenigstens ein bisschen Vergnügen mit nicht gar zu vielen Einschränkungen bieten wollte, hatte Sameni im vergangenen Jahr im Innenhof mit viel Kraftanstrengung und Unterstützung durch die Familie vor seinem „Copacabana“ das „Kleinhoffuchs“ mit einer Sommerterrasse aufgebaut. Diese hatte er dann nach Rücksprache mit Familie Fuchs, den Eigentümern, zu einer Winterterrasse umgestaltet.

Ob Weihnachten, Fastnacht, Ostern oder Oktoberfest – „wir feiern immer mit“: So konnte Sameni sich sein Ganzjahresprogramm im „Kleinhoffuchs“ vorstellen. Mit seinem Weihnachtsmarkt im Dezember hat er dann einen Start hingelegt, der direkt ankam. Dann trat irgendwann Michael Hach von der Karlsberg Brauerei mit der Idee an ihn heran, den Gastronom mit dem Karnevalverein und dessen Aktiven zusammenzubringen. Er rannte offene Türen ein. Nach ein paar Gesprächen mit dem Verein war klar: Die KVK-Fastnacht kommt in den „Kleinhoffuchs.“

„Wir haben über die vielen Jahre immer Fastnacht gefeiert, aber nicht so“, erzählt der Gastronom nach seinem ersten hautnahen Kontakt und strahlt. Mit dem KVK sei die Fastnacht erst richtig zum Glühen gekommen. Schon die „Altweiberfastnacht“ war ein Auftakt, den er sich so nicht hätte vorstellen können. Die Frauen hätten richtig viel Spaß gehabt und dabei sogar den Männern die Krawatten abgeschnitten. Ein Glück, dass er – rein zufällig – für die ungeplante Aktion ein paar Scheren parat hatte.

Nach einem ausgesprochen gelungenen närrischen Auftakt freute sich Hamed Sameni gestern auf zwei weitere närrische Abende mit toller Stimmung. Er ist überzeugt, dass die Abende mit den Sketchen und Büttenreden vom KVK bestimmt sehr interessant sein werden. Interessant für ihn auch deshalb, weil er selbst schon länger über einen eigenen Comedy-Abend nachgedacht hat.