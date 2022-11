Etwas Kuscheliges, Schönes, etwas, das in den vorweihnachtlichen Wochen zu Augenblicken des Verweilens und der Entspannung einlädt: Das war es, was dem Gastwirt Hamed Sameni im vergangenen Jahr noch spontan und ganz kurzfristig vor den Feiertagen eingefallen war. Sein „WinterlandKL“ im Innenhof des Fuchsbaus an der Lutrinastraße kam direkt an. Mit deutlich mehr Vorlaufzeit und viel Unterstützung aus der Familie hat er dort inzwischen einen zweiten und vor allem deutlich längeren Wintermarkt gestartet.

„Wir wollten etwas Besonderes für die Lauterer Bevölkerung auf die Beine stellen“, so Sameni. Wie kuschelig warm ein Aufenthalt im Kleinfuchshof selbst im Winter sein kann, hatte er zuletzt bei der KVK-Fastnacht im Februar bewiesen. Wie damals werden die Besucher es sich auch jetzt wieder an langen „Feuertischen“ unter einem Hüttendach samt Regenschutz gemütlich machen können. Eine ganze Reihe Heizstrahler sorgt für zusätzliche Wärme.

Liebevolle Weihnachtsdekorationen

Die weihnachtlichen Lichterketten, die Wände, Decken und Bäume rundum schmücken, hat die Familie des Gastwirts selbst gebastelt. Sie sorgen mit dafür, dass der gemütliche kleine Weihnachtsmarkt den Leuten schon beim Vorbeigehen auffällt. „Sehr viele von ihnen bleiben erst stehen und kommen dann direkt rein“, sagt der Gastronom und freut sich, dass die Dekoration so gut ankommt. Passend zur weihnachtlichen Atmosphäre bietet er in einer der beiden Holzhütten am Markt auch Feuerzangenbowle und Glühwein an. In der zweiten gibt’s etwas zum Essen das ebenfalls in die Jahreszeit passen soll. Gulasch stand schon auf dem Programm; an Kürbissuppe hat der Gastwirt ebenfalls gedacht.

Das „WinterlandKL“ ist täglich ab 16 Uhr geöffnet. Am heutigen Donnerstag will Sameni dort zum ersten Mal und dann immer wieder donnerstags ab 18 Uhr eine „After work“- Veranstaltung mit einem DJ anbieten und damit für ein bisschen Partystimmung im Herzen der Stadt sorgen.