Wegen eines beschädigten Verkehrsschilds in der Pfaffenbergstraße ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Gesucht werden Hinweise auf den Verursacher, der in der Pfaffenbergstraße in Höhe der Hausnummer 100 ein Verkehrsschild „umgenietet“ hat. Laut Polizei wurde das Schild – ein absolutes Halteverbotsschild – aus seiner Verankerung gerissen. Der Schaden fiel am bereits am Montagmorgen auf. Ob es sich um eine Unfallflucht oder eine Sachbeschädigung handelt, ist unklar, wie die Polizei am Freitag meldete. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.