Die Bushaltestelle Fackelwoogstraße wird von den Linien aus Richtung Richard-Wagner-Straße ab Mittwoch nicht angefahren.

Wegen Bauarbeiten in der Richard-Wagner-Straße gibt es seit Montag Einschränkungen beim Busverkehr. Die Linien 160 ( Kaiserslautern – Queidersbach – Landstuhl – Ramstein), 161 (Kaiserslautern – Saalstadt/ Trippstadt – Waldfischbach – Landstuhl), 170 (Kaiserslautern – Trippstadt – Waldfischbach) und 180 (Kaiserslautern – Stelzenberg – Queidersbach – Bann) fahren wegen der Teilsperrung eine Umleitung und können deswegen die Haltestelle Fackelwoogstraße bis auf weiteres nicht bedienen, teilt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH mit. Am Montag und Dienstag wurden die Fahrgäste gebeten, auf die Haltestelle Hartmannstraße auszuweichen. Ab Mittwoch ist eine Ersatzhaltestelle Königstraße mit unveränderten Abfahrtszeiten eingerichtet.