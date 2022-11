Die Freunde des Budenzaubers kommen im nächsten Jahr wieder auf ihre Kosten. Nach der durch die Pandemie verursachten Pause findet wieder die RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft im Hallenfußball statt. Am 25., 26. und 28. Januar 2023 geht dieses traditionsreiche Turnier in der Barbarossahalle über die Bühne. Ausgerichtet wird die 42. Auflage dieser Meisterschaft vom VfR Kaiserslautern. Die Auslosung der Spielpaarungen und die Organisationsbesprechung findet am Montag, dem 5. Dezember, um 18.30 Uhr im Sportheim des VfR Kaiserslautern statt. Titelverteidiger ist der SV Morlautern. Das Team von Trainer Daniel Graf schrieb im Januar 2020 Turniergeschichte, als es zum ersten Mal den begehrten Meistertitel gewann. Im Endspiel setzte man sich damals gegen die TSG Kaiserslautern mit 4:2 durch. Zuvor hatte der SVM im Halbfinale den Rekordmeister, den 1. FC Kaiserslautern II, im Neunmeterschießen besiegt.