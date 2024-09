Das Hallenbad der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn hat ab Sonntag, 3. November, wieder für die Bevölkerung geöffnet. Geschwommen werden kann in der Wintersaison freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr. Die Vereinbarung, dass die Bürger das Hallenbad nutzen können, besteht laut Ortsbürgermeister Wenzel zwischen der Bereitschaftspolizei und der Ortsgemeinde bereits schon über 30 Jahre. Durchschnittlich zwischen 30 und 50 Besucher nutzten das Angebot freitags. Sonntags seien immer rund 80 bis 100 Besucher im Bad, so der Ortsbürgermeister.