Auch die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg muss Energie sparen. Der Rat beschloss, die Temperatur in allen öffentlichen Gebäuden auf maximal 19 Grad zu beschränken, in den Schulen auf höchstens 20 Grad und in Sportstätten auf 17 Grad. Die verbandsgemeindeeigene Halle in Otterbach, die von vielen Vereinen genutzt wird, soll jedoch nicht zwei Monate lang geschlossen bleiben, sondern lediglich in den Weihnachtsferien.