Die Polizei hat am Montagmittag eine halb nackte Frau in Gewahrsam genommen. Zeugen hatten gemeldet, dass die Frau am Busbahnhof gegen Scheiben schlug und mit Flaschen warf.Laut Polizei pöbelte die betrunkene 34-Jährige auch im Beisein der Beamten weiter und verweigerte die Angabe ihrer Personalien. Im Streifenwagen trat sie um sich und versuchte, in Richtung der Beamten zu spucken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Auf richterliche Anordnung blieb die Frau bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam.