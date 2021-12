Hakenkreuze haben Unbekannte an mehrere Verteilerkästen in Enkenbach gesprüht. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Taten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend. Bislang wurden die Schmierereien an vier Verteilerkästen festgestellt. Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon 0631 3692150 entgegen.