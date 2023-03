Durch Zufall hat die Polizei am Sonntag einen per Haftbefehl gesuchten Mann gestellt. Der 23-Jährige hat versucht, seiner Festnahme zu entgehen, indem er den Beamten Geld anbot – ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilt.

Der 23-Jährige war einer Streife in der Nacht zu Sonntag aufgefallen, weil er vor einem Musikclub Streit mit den Türstehern hatte. Bei der Kontrolle fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er war laut Polizei zu einer Geldstrafe von 2700 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt worden. Weil er die Strafe nicht gezahlt hatte, kam es zum Haftbefehl. Die geforderten 2700 Euro konnte der 23-Jährige zwar nicht bezahlen, dafür bat er den Beamten allerdings mehrfach 100 Euro an, wenn sie ihn gehen lassen. Dadurch handelte er sich eine Strafanzeige wegen Bestechung ein. Die Polizisten gingen nicht auf den Versuch ein und nahmen den Mann in Gewahrsam. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.