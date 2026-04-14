Koblenz. Bei den Rheinland-Pfalz Open, ausgerichtet vom rheinland-pfälzischen Karateverband in Koblenz, war Julian Hadizadeh nicht zu schlagen.

Der U21-Kata-Karateka vom Budokan Kaiserslautern zog nach vier siegreichen Runden ins Finale ein und sicherte sich dort, mit der Kata Chatanyara No Kushanku, den Turniersieg. Die RKV Open gelten als eines der größten Nachwuchsturniere in Europa und zählen als Quali für deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften. Julian Hadizadeh, der jüngst mit seinen Budokan-Trainern Sandra und Marcus Gutzmer in Japan bei Großmeister Kenyu Mabuni Trainingseinheiten absolvierte, startet Ende April im spanischen Coruna beim Serie A-Turnier des Karate-Weltverbandes.