„Endlich, endlich fährt er wieder“: Mit Freude begrüßte Gretel Bastian gleich am Dienstagmorgen „ihren“ EMiL, den Bürgerbus. Es war die erste Fahrt seit der durch Corona bedingten Einstellung dieses Angebots der Gemeinde. „Die Nachfrage war gleich wieder vorhanden, es gab etliche Voranmeldungen für die kommenden beiden Wochen“, sagte Paul Junker, einer der fünfzehn ehrenamtlichen Fahrer des Bürgerbusvereins. Für viele der Fahrgäste sei es wichtig, dass sie ihre Einkäufe und ihre Termine wieder wahrnehmen könnten, ohne dafür Nachbarn, Bekannte oder Familienmitglieder in Anspruch nehmen zu müssen. Wegen Corona befinde sich jetzt immer nur ein Mitfahrer im Bus und Fahrer und Fahrgast trügen Mund-/Nasenschutz. Fahrtage und Fahrzeiten haben sich nicht geändert: EMiL fährt immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 14 Uhr, donnerstags geht es auch nach Ramstein. Das Telefon (0175-7750505) ist immer an den Fahrtagen von 8 Uhr bis 14 Uhr besetzt.