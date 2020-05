Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut war eine 33-Jährige Autofahrerin am frühen Montagabend in Hütschenhausen unterwegs. Anwohnern war die Frau in ihrem Fahrzeug verdächtig vorgekommen, weshalb sie die Polizei Landstuhl verständigten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass die Frau aus dem Kreis Kusel offenkundig erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab den hohen Wert. Die Frau musste daraufhin zur Blutentnahme mit auf die Wache, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde einbehalten.