Beim zweiten Teil der Pfalz-Hallenmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Ludwigshafen konnten die Leichtathleten des 1. FC Kaiserslautern erneut ihre gute Form unter Beweis stellen. Dabei überzeugten zwei U14-Talente besonders.

Jonna Hastrich (W13) und Oscar van Eijden (M12) siegten überlegen in ihrer aktuellen Paradedisziplin, den 60 Meter Hürden. Für Jonna Hastrich stoppte die Uhr bei exakt 10,00 Sekunden, damit war sie der Konkurrenz um mehr als acht Zehntelsekunden enteilt. Den vierten Rang sicherte sich die Pfalz-Kaderathletin im Hochsprung mit übersprungenen 1,34 Metern. Oscar van Eijden sicherte sich gleich zwei Medaillenränge. Im 60 Meter-Hürdensprint holte er ebenfalls mit großem Vorsprung Gold in 11,02 Sekunden. Anschließend gab es für ihn Silber über die 60 Meter-Flachstrecke in 8,91 Sekunden.

Dritte im Bunde der Hürdentalente war Yasmina Ofuokwu. Sie holte Bronze über die 60 Meter Hürden der W12 in 12,37 Sekunden und sprang auf Platz vier der Hochsprungkonkurrenz ihrer Altersgruppe (1,20 Meter).

Weitere Medaillen gab es für den 1. FCK auch bei der U12. Jakob Christmann (M10) holte gleich drei davon: Er wurde Vizemeister über die 50 Meter Hürden (10,18 Sekunden) und erkämpfte sich zweimal Bronze: im Kugelstoß (7,03 Meter) und über 800 Meter (2:59,03 Minuten).

Luca Werrmann (M11) wurde Vizemeister über 50 Meter Hürden in 9,40 Sekunden und holte Bronze im Weitsprung mit 3,90 Metern. Anette Rumpf (W11) wurde Dritte über 800 Meter in 2:56,43 Minuten.