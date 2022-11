Aufgrund routinemäßiger Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten werden die Röhren des Hörnchenberg-Tunnels in dieser Woche jede für jeweils einen Tag gesperrt sein. Die Durchfahrt auf der A62 Richtung Pirmasens wird am Dienstag, 8. November, zwischen 7.45 und 15.45 Uhr nicht möglich sein. Eine Umleitung über die L470, L363 und die K60 ist laut der Niederlassung West der Autobahn GmbH ausgeschildert. Die gleiche Route in entgegengesetzter Richtung müssen Autofahrer nutzen, die am Mittwoch, 9. November, zwischen 7.45 und 15.45 Uhr Richtung Trier unterwegs sind. Die Sperrung sei notwendig, um die Verkehrs- und Arbeitsstättensicherheit während der Arbeiten zu wahren, teilt die Autobahn GmbH mit.