Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes führt seit Donnerstagmorgen Instandsetzungsarbeiten im Tunnel Hörnchenberg im Zuge der A62 zwischen den Anschlussstellen (AS) Atzel und Bann durch. Nacheinander kommt es zu Vollsperrungen der Richtungsfahrbahnen im Tunnel, teilt die Autobahn GmbH mit. Derzeit ist die A62 ab der AS Landstuhl-Atzel in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt. Die Umleitung U20 entlang der L470, L363 und der K60 ist ausgeschildert. Der Verkehr wird an der AS Bann wieder auf die A62 geleitet. Je nach Fortschritt der Arbeiten wird die Gegenrichtung noch am Donnerstag oder am Freitag, 8. März, ab der AS Bann in Fahrtrichtung Trier gesperrt. Die Umleitung U7 entlang der K60, L363 und der L470 ist ausgeschildert. Der Verkehr wird an der AS Landstuhl-Atzel wieder auf die A62 geleitet.