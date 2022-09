Die Niederlassung West der Autobahn GmbH wird auf der A62 im Tunnel Hörnchenberg zwischen den Anschlussstellen Landstuhl-Atzel und Bann routinemäßige Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten ausführen. Die Tunnelröhren müssen während der Arbeiten gesperrt werden. Am Dienstag, 13. September, erfolgt die Sperrung zwischen 7.45 und 15.30 Uhr in Richtung Pirmasens. Die Umleitung U20 entlang der L470, L363 und der K60 ist ausgeschildert. Am Mittwoch, 14. September, wird der Tunnel in Richtung Trier zwischen 7.45 und 15.30 Uhr gesperrt. Die Umleitung U7 entlang der K60, L363 und der L470 ist ausgeschildert. „Mit Blick auf die vergleichsweise geringe Verkehrsbelastung der A62 sind wesentliche Verkehrsstörungen nicht zu erwarten“, schreibt die Autobahn GmbH in ihrer Pressemitteilung.