Die Kaiserslauterer Autorin und Schauspielerin Madeleine Giese lässt ihre Kommissare der Mordkommission Saarlouis in einem neuen „Radio Tatort“-Fall ermitteln. „Im Dunkeln“ heißt der Hör-Krimi.

Die 1960 im saarländischen Lebach geborene und seit 2001 in Kaiserslautern lebende Madeleine Giese schreibt seit Längerem Hörspiele für den Saarländischen Rundfunk. In ihren „Radio Tatort“-Folgen steht Hauptkommissar Paquet (André Jung) im Mittelpunkt. Diesmal aber weilt er wegen Rückenbeschwerden zur Kur im idyllischen „Vitalressort König“ an der Grenze zu Luxemburg – und seine Kollegen übernehmen hauptsächlich das Ermitteln.

Während Paquet sich bei Schlammpackungen und Wassergymnastik langweilt und sich die Weine von Saar und Mosel umso mehr schmecken lässt, hält Kommissarin Gentner (Brigitte Urhausen) mit Polizeianwärter Waller in Saarlouis die Stellung. Ein neuer Fall liegt auf dem Tisch: In Remich ist der Saarlouiser Immobilienmakler Casper ermordet worden. Ein grenzüberschreitender Fall, denn Remich liegt in Luxemburg und damit bei Paquets befreundetem Kollegen, Commissaire Théo Atou von der Police Grand-Ducale. Gentner und Waller nehmen die Geschäfte des toten Maklers unter die Lupe. Schnell verdichten sich die Hinweise auf Geldwäsche und Verbindungen zur Mafia – da vergeht selbst Paquet die Langeweile.

Auch in der ARD Audiothek verfügbar

Neben Jung und Urhausen zu hören sind Christian Redl („Spreewaldkrimi“), Markus J. Bachmann, Tanja Schleiff, Peter Jordan, Steve Karier, Lola Klamroth, Daniel Wiemer, Nikolaus Benda, Katja Ruppenthal und Anuk Ens. Für die Komposition zeichnet Stefan Scheib verantwortlich, für die Regie Matthias Kapohl.

Die „Im Dunklen“-Ursendung ist am Sonntag, 24. April, 17.04 Uhr, in der SR 2-„HörspielZeit“ des Kulturradios zu hören. Bereits jetzt aber steht das Krimihörspiel in der ARD-Audiothek zum Herunterladen bereit. Außerdem wird es bis Mittwoch, 27. April, im gesamten ARD-Hörfunk ausgestrahlt, bei SWR2 am Samstag, 23. April, um 19.05 Uhr in der Reihe „SWR2 Krimi“.