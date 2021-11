Peter Degenhardt, hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl, erhält ab 1. Januar ein höheres Gehalt. Das hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend in Krickenbach einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen. Der CDU-Politiker, der seit 1. Juli 2019 der aus Kaiserslautern-Süd und Alt-Landstuhl fusionierten Groß-VG vorsteht, war bisher in der Besoldungsgruppe B3 eingestuft. Diese sieht ein monatliches Grundgehalt von 8658,13 Euro vor. Wahlbeamte auf Zeit, die Bürgermeister einer Gebietskörperschaft mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 30.000 Menschen sind, können nach Ablauf der ersten beiden Amtsjahre in die Besoldungsgruppe B4 gehoben werden. Das Grundgehalt beläuft sich dort auf 9161,83 Euro im Monat. Gut vier Monate nach Ablauf der ersten beiden Amtsjahre hat der Verbandsgemeinderat nun die Gehaltserhöhung für den Verwaltungschef gebilligt. Alle Fraktionen würdigten Degenhardts „hervorragende Arbeit“, sein überdurchschnittliches Engagement als Bürgermeister und seine transparente Informationspolitik. Durch die Fusion der beiden Verbandsgemeinden habe sich die Arbeit des Verwaltungschefs stark verdichtet, betonten alle Fraktionssprecher und sahen die höhere Besoldungsgruppe daher als angemessen an.