Die Stadt erhöht die Beiträge für die Nachmittagsbetreuung von Grundschülern. Eltern zahlen künftig 15 Euro mehr im Monat. Welche Alternativen gibt es und was kosten sie?

Die Diskussion im Schulträgerausschuss war groß, denn der Vorschlag der Stadtverwaltung sah zunächst ungefähr eine Verdopplung der bisherigen monatlichen Beiträge vor. Auch im Stadtrat wurde rege über den Plan der Verwaltung diskutiert, die Beiträge, die Eltern für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule bezahlen, anzupassen. Die Grünen und die Linke stimmten gegen eine Erhöhung, letztlich ging sie aber mehrheitlich durch den Rat. Künftig werden für die sogenannte kleine Betreuung bis 14 Uhr 50 Euro fällig, für die große Betreuung bis 17 Uhr zahlen Eltern pro Kind dann 85 Euro – jeweils 15 Euro mehr als bislang. Die Früh- und Freitagsbetreuung als Ergänzung zur Ganztagsschule kostet künftig 30 Euro (vorher 25 Euro). „Natürlich ist es nicht schön, wenn man den Hut auf hat und eine Gebührenerhöhung anregen muss“, sagte Schuldezernentin Anja Pfeiffer (CDU). Nur, es bleibe ihr keine andere Wahl, denn die Kosten sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, weil die Betreuungskräfte einen höheren Lohn erhalten.

In Kaiserslautern gibt es für die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler drei unterschiedliche Angebote: die betreuende Grundschule mit nun ab dem nächsten Schuljahr erhöhten Elternbeiträgen, die Ganztagsschule in Angebotsform sowie Kinderhorte. In letzteren gelten einkommensabhängige Elternbeiträge. Sie liegen bei einem Kind zwischen 125 und 400 Euro pro Monat.

Die Ganztagsschule (GTS) – bislang an sechs Grundschulen eingeführt – wird vom Land Rheinland-Pfalz organisiert und finanziert, kostet daher für Eltern nichts. „Es ist eine kostenfreie Alternative mit pädagogischen Fachkräften, teilweise übernehmen Lehrer auch die Hausaufgabenbetreuung“, erklärte Pfeiffer. Das gelte für die betreuende Grundschule nicht, in der es vornehmlich darum gehe, dass auf die Kinder aufgepasst werde.

Die Freien Wähler wie Manfred Reeb oder die CDU um ihre Fraktionsvorsitzende Ursula Düll kritisierten vor allem, dass die Ganztagsschule noch relativ wenig genutzt werde, „auch weil es weitere günstige Angebote gab“, mutmaßte Reeb. Die Stadt solle darauf setzen, dieses Angebot stärker auszubauen, da waren sich viele Ratsmitglieder einig. Es gebe neben dem Kostenargument weitere gute Gründe für diese Form der Nachmittagsbetreuung. „Wir müssen dringend die Bedarfe ermitteln und müssen ganz klar stärker auf die Ganztagsschule gehen. Sie ist pädagogisch besser, besser für die Kinder und für die Eltern“, sagte Stefan Glander (Die Linke). Auch die FDP um Dietmar Theißinger favorisierte die Erweiterung der Ganztagsschulen.

Anja Pfeiffer machte – wie auch im Schulträgerausschuss – deutlich, dass das Werben darum bislang auf Schulseite auf wenig Gehör getroffen sei. „Wir haben bei den Grundschulen angefragt, ob sie sich vorstellen können, Ganztagsschule zu werden, aber nur von einer weiteren eine positive Rückmeldung“, so Pfeiffer. Um als GTS ausgewiesen zu werden, muss die Schule zunächst in Erfahrung bringen, wie groß das Interesse bei den Eltern ist. „Es braucht mindestens 36 interessierte Eltern, die ihr Kind dorthin schicken würden. Dann kann ein Antrag beim Land gestellt werden“, erläuterte Pfeiffer das Vorgehen. Dazu müsse die Schule ein Konzept ausarbeiten, in dem beispielsweise aufgeführt ist, an welchen Wochentagen und in welchem zeitlichen Rahmen die GTS stattfinden soll oder ob Kooperationspartner wie Vereine für einzelne Angebote einbezogen werden sollen.

Von der Ausstattung her sei die Ganztagsschule wohl an den meisten der 19 städtischen Grundschulen möglich, erläuterte Pfeiffer. So könne man beispielsweise überall ein Mittagessen anbieten, erklärte die Schuldezernentin.