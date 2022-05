Reger Flugverkehr überm und einiges Gewimmel unten auf dem Messeplatz hat auch am Sonntag das Bild der Maikerwe geprägt. Am vorletzten Tag der Lauterer Maikerwe haben noch einmal viele Besucher die Gelegenheit genutzt, sich die Stadt aus schwindelerregender Höhe anzuschauen. Da bieten sich zwei Alternativen: Aus der Riesenrad-Gondel ist die Aussicht am besten zu genießen. Weil die Reisegeschwindigkeit im Grand Soleil, wie die Attraktion der Schaustellerfamilie Göbel aus Worms heißt, eher beschaulich ist.

Es geht aber auch noch höher – und ungleich rasanter. Erhebt sich das Riesenrad an seiner höchsten Stelle 48 Meter überm Boden, so schwingen die Sitze des Jules-Verne-Tower noch einige Etagen höher. Weil die Doppel-Schalensitze an Ketten mit immerhin 65 Kilometern die Stunde rund um die Spindel rauschen, sehen die Fahrgäste bei Vollgas nicht mehr allzu viel. Auch von daher ist eine Abend- oder Nachtfahrt durchaus reizvoll, wenn in der Ferne außer Lichtern nicht mehr viel zu sehen ist. Licht wird zum Abschluss der Maikerwe am Montag noch mal eine wichtige Rolle spielen. Das Feuerwerk fällt bekanntlich aus, stattdessen ist zum Abschluss des elftägigen Maimarkts am eine Lasershow zu bewundern.