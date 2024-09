Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel hat gute Nachrichten für die Anwohner der Höhen- und Jahnstraße in Enkenbach-Alsenborn: „Der Asphaltfertiger ist für Mitte Oktober bestellt. Dann soll die gesamte Fläche der Höhenstraße und Jahnstraße asphaltiert werden.“ Es sei also ein Ende der Dauerbaustelle in Sicht, die dem Fernwärmeanschluss dient. Im Zuge der Fertigstellung werden laut Wenzel auch die Bürgersteige erneuert – die alten seien durchaus abgenutzt. „Zudem ist es billiger, das alte Pflaster auszubaggern und einer Recyclinganlage zuzuführen“, fügt der Ortsbürgermeister auch ökonomische Aspekte für die Erneuerung an. „Das neue Pflaster sollte nun wieder 50 bis 60 Jahre halten.“ Auch die Bordsteine sollen erneuert werden. Seit mittlerweile mehr als einem Jahr sind die Höhenstraße sowie Teile der Jahnstraße gesperrt. Die beidseitige Sperrung sei dabei alternativlos gewesen, da „die Wärmehauptleitung durch Dehnungsbogen nahezu die gesamte Fahrbahnbreite braucht“, erklärt Wenzel.