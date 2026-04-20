Nach drei sieglosen Spielen meldet sich der TuS Hohenecken eindrucksvoll zurück: Bei der SG Hüffelsheim setzt sich das Team von Trainer Henrik Weisenborn mit 6:2 (2:0) durch.

Ees war ein überzeugender Auftritt der Hohenecker gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel der Verbandsliga. Mit diesem Sieg baute der Ligazehnte den Vorsprung auf die Abstiegszone aus. Gleichzeitig gelang ihm die Revanche für die Hinspielniederlage. Die war mit 1:5 auch ziemlich heftig ausgefallen.

Diesmal übernahm der TuS früh die Kontrolle und sorgte schnell für klare Verhältnisse. „Wir haben die Zweikämpfe angenommen“, lobte Weisenborn sein Team. Im Derby gegen den SV Morlautern hatte er noch die fehlende Leidenschaft kritisiert. Gegen Hüffelsheim zeigte seine Elf die gewünschte Reaktion. Von Beginn an dominierte sie das Duell mit dem Ligafünften.

Wolf mit Jokertor zum 6:1 für Hohenecken

Nach einer präzisen Flanke von Dennie Reh köpfte Lukas Kallenbach zum 1:0 ein (24.). Es blieb nicht der letzte Treffer des Stürmers. Nur zehn Minuten später war es sein Sturmpartner Sergen Tok, der auf 2:0 erhöhte. Der TuS-Ausnahmestürmer vollendete mit seinem zwölften Saisontor eine schöne Kombination.

Kurz nach der Pause legten die Gäste nach. Nach Kallenbachs Pfostenschuss staubte Nico Schauß zum 3:0 ab (47.). Der TuS blieb spielbestimnend und baute die Führung weiter aus. Ein Foul an Tok führte zum Elfmeterpfiff, Dennie Reh verwandelte sicher zum 4:0 (52.). Nach nicht einmal einer Stunde war die Partie entschieden. Das Heimteam verkürzte zwar durch Lars Hermann auf 1:4 (63.). Diesen Gegentreffer beantworteten die Hohenecker jedoch mit zwei weiteren Toren. Zunächst traf zum zweiten Mal Kallenbach zum 5:1(64.), 14 Minuten später folgte das 6:1. Ein Jokertor: Der für Tok ins Spiel gekommene Enrico Wolf erzielte es. Das Heimteam betrieb mit dem Treffer zum 2:6 noch Ergebniskosmetik, Malik Yerima traf dabei (88.).

TuS: Nun fünf Punkte Abstand zur Abstiegszone

Am klaren Sieg der Hohenecker änderte das aber nichts. In seinem Resümee betonte Henrik Weisenborn, dass nicht nur Höhe des Erfolges beeindruckend sei, sondern vor allem „die Art und Weise, wie wir Hüffelsheim besiegt haben“. Für die SG war es das erste Spiel nach der Trennung von Trainer André Weingärtner. Durch die Niederlage rutschte sie vom fünften auf den sechsten Platz ab. Der TuS Hohenecken kam dem Saisonziel Ligaverbleib einen großen Schritt näher: Fünf Spieltage vor Rundenende beträgt der Vorsprung zur Abstiegszone sechs Punkte. Sein nächstes Spiel bestreitet der TuS bereits am kommenden Freitag zu Hause gegen Alemannia Waldalgesheim.