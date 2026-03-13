Wo früher im Jahr 90.000 Pflanzen großgezogen wurden, entsteht ein neues Wohngebiet. Die Nachfrage war lange Zeit mau. Jetzt ist die Deutsche Reihenhaus AG (DRH) am Start.

Tobias Strack, Projektentwickler bei der Deutschen Reihenhaus AG und verantwortlich für Rheinland-Pfalz, hat Kaiserslautern permanent im Blick. „Wir sehen hier eine hohe Nachfrage nach günstigen Immobilien, der Markt ist attraktiv. Deshalb beobachten wir genau, was in dem neuen Wohngebiet auf dem Betzenberg kommen soll.“ Auf dem ehemaligen Gelände der Stadtgärtnerei baut die DRH 13 Häuser auf einem 2900 Quadratmeter großen Grundstück. Bis 2014 dominierten dort Gewächshäuser, wurden dort Löwenmäulchen und Co. aufgepäppelt, um die Stadt bunter zu machen. Baubeginn zwischen Weißdornweg und Donnersbergstraße soll Mitte des Jahres sein. Ende 2027 soll das Quartier komplett fertiggestellt sein. Der bundesweit tätige Bauträger mit Sitz in Köln investiert in dieses Vorhaben 4,3 Millionen Euro.

Reihenhäuser von der Stange, in Serie gefertigt, das ist das Kerngeschäft der DRH, die vor 25 Jahren in Kaiserslautern gegründet wurde und hier in einem Hochhaus in der Straßburger Allee immer noch ihren zweitgrößten Standort hat. 350 Häuser, die fast alle identisch sind – sogar die Steckdosen sitzen immer an der gleichen Stelle –, hat die DRH in Kaiserslautern schon gebaut, im Reiserfeld, in der Alex-Müller-Straße, in der Hermann-Gehlen-Straße. 11.000 sind es in der ganzen Republik. Geplant und entwickelt wurde in Kaiserslautern auch der Reihenhaus-Typ „Wohntraum“, der an der Donnersbergstraße hochgezogen wird. Am Firmensitz im PRE-Park unterhält die Deutsche Reihenhaus auch Musterhäuser. „Das finden die Leute gut, bei uns kann man probewohnen“, sagt Sabrina Braband-Büllesfeld.

Erbpacht kostet 180 Euro im Monat

Die zuständige Kundenberaterin berichtet, dass die Häuser über 120 Quadratmeter Wohnfläche verfügen werden, auf drei Etagen, mit wahlweise drei oder vier Zimmern. Ein Reihenmittelhaus mit einem 60 Quadratmeter großen Gartengrundstück koste 330.000 Euro, müsse dann aber noch ausgebaut werden. Bad-Einbau, Boden- und Malerarbeiten selbst zu übernehmen, davon machten 90 Prozent der Käufer Gebrauch, um Kosten zu sparen. „Dass wir so günstig in den Markt gehen können, das liegt hier neben der Serienfertigung auch an der Erbpacht, die über 99 Jahre läuft.“ Das Grundstück müsse nicht erworben werden, vielmehr zahlten die Häuslebauer 180 Euro Erbpacht im Monat. Das sei angesichts der angespannten Zinssituation eine gute Alternative zum Kauf. Immerhin liegt der Bodenrichtwert in dem Viertel bei 320 Euro pro Quadratmeter. Der Standort ist laut Braband-Büllesfeld gut, wegen der Nähe zur Autobahn, zu Schulen, Kitas und Einkaufsmöglichkeiten.

Ein Novum in dem Quartier sind die Satteldächer, die begrünt werden. Auch sie wurden in Kaiserslautern konstruiert und kommen hier erstmals zum Tragen. Dadurch könne viel mehr Wasser auf dem Grundstück gehalten werden, erklärt Strack, der darauf verweist, dass die Strom- und Wärmeversorgung der Häuser zu 100 Prozent regenerativ sei, dank Photovoltaikanlagen auf den Dächern und Wärmepumpen. Das ist in allen Wohnparks der DRH so. 25 Leute arbeiten in Planung und Entwicklung, in Kaiserslautern oder am Hauptsitz in Köln. „Die schauen permanent, was sich verbessern lässt“, so Strack.

In Stuttgart ist ein Reihenhaus doppelt so teuer

Die Käufer seien vor allem junge Paare und Familien mit ein bis zwei Kindern, sagt Achim Behn, Sprecher der Deutschen Reihenhaus. Für sie sei ein Reihenhaus meist die einzige Möglichkeit, sich Wohneigentum leisten zu können. Wobei am Ende die Lage den Preis bestimmt. In Stuttgart ist ein Reihenhaus doppelt so teuer wie in Kaiserslautern. Dass das Reihenhaus gerade in Städten weiter Zukunft hat, davon ist er überzeugt: „Das klassische Einfamilienhaus wird in Stadtlagen in neuen Bebauungsplänen fast gar nicht mehr festgesetzt, weil viel sorgsamer mit Grund und Boden umgegangen wird.“ Ein Vorteil der DRH sei, auf die Revitalisierung und Entwicklung von innerstädtischen Konversions- und Brachflächen spezialisiert zu sein. „So beleben wir ganze Stadtviertel neu. Unser Ziel ist es, der günstigste Anbieter von Wohneigentum in Deutschland zu sein“, so Behn.

70 Mitarbeiter in der Heimatstadt

Trotz Baukrise geht es der Deutschen Reihenhaus AG gut, sagt Sprecher Behn und verweist auf laufende Projekte an 27 Standorten und 750 neuen Wohneinheiten im Vorjahr. Wobei sich das Geschäft verändert habe. Im vergangenen Jahr hat sich die DRH, die in Kaiserslautern 70 Mitarbeiter beschäftigt, ein neues Standbein geschaffen: Sie baut neuerdings auch für Investoren, Wohnungsbaugesellschaften und Kommunen, die die Wohnungen vermieten. Reihenhäuser seien mittlerweile für Anleger interessant, betont Behn. Sie sehen auch anders aus als noch vor 25 Jahren, als das erste Haus 150.000 Euro gekostet hat. „Wir haben sie zwischendurch einem Facelift unterzogen, hatten dazu einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben“, erzählt Strack.

Insgesamt sollen auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei 22 Häuser gebaut werden, zwei Grundstücke für Einfamilienhäuser sind laut Thomas Kuntz, Leiter der Abteilung Liegenschaften bei der Stadtverwaltung, noch frei. Die Grundstücke, die nicht von der DRH bebaut werden, werden von der Stiftung Bürgerhospital vergeben. Dass die Vermarktung zunächst etwas schleppend verlief, führt Kuntz auf das Thema Erbpacht zurück. „Beim Erbbaurecht ist immer ein großer Erklärungsbedarf.“