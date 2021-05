Vor der Pandemie war es selbstverständlich, dass der Wunschartikel in den allermeisten Fällen erhältlich war. Bis dahin galt das auch für den Fahrradhandel. Was sich seitdem geändert hat und wie es sich auf sein Fachgeschäft auswirkt, erzählt Michael Gans, Inhaber von „Conrad der Fahrradladen“.

Als „total chaotisch“ beschreibt der Geschäftsführer das vergangene Jahr. Alles in allem sei es zwar ein sehr gutes Jahr gewesen, weil viele Leute nicht in Urlaub gefahren seien und stattdessen ihr Geld in ein neues Fahrrad investiert haben. Dennoch sei es aufgrund der hohen Nachfrage ab Juni zu Problemen gekommen. „Die Lager aller Händler, Großhändler und Hersteller waren nach dem ersten Lockdown abverkauft, und auch wir waren zuerst voll mit Ware, dann aber ganz schnell leer.“

Das komplexe, aber auch sehr fragile Zusammenspiel zwischen Produzenten, Zulieferern, Groß- und Einzelhandel ist seitdem gestört. „Wenn ein Rädchen hakt, bricht das ganze System zusammen.“ Als ein Beispiel nennt Gans die Produktionsstätten im asiatischen Raum, wo Fahrräder aus Einzelteilen zusammenmontiert werden. „Es baut niemand eine neue Firma, nur, weil wegen Corona die Nachfrage gestiegen ist.“ Außerdem werde dort auf Termin gearbeitet. „Fehlen Teile für den Zusammenbau, kommt eben ein anderer Hersteller aufs Band“, macht er deutlich, dass nur die Modelle fertiggestellt werden können, für die alle Komponenten vorrätig sind. Ein weiteres Problem: die Frachtkosten für Seecontainer. „Sie sind ums Zehnfache gestiegen.“ Das schlägt sich letztlich auch auf den Kaufpreis nieder. „Wir waren zuerst davon ausgegangen, dass sich das bis Ende 2020 wieder normalisiert. Mittlerweile rechnen wir damit, dass es mit Glück Ende 2022 soweit sein könnte. Es ist nicht abzusehen, wann das Ganze wieder funktioniert.“

Reduziertes Angebot quer durch alle Fahrrad-Sparten

Bemerkbar macht sich das Problem in einem reduzierten Angebot an Fahrrädern quer durch alle Segmente, wobei E-Bikes in allen Sparten gefragt sind. Hatte der Inhaber sonst zwischen 150 und 200 Mountain- und noch mal so viele Trekkingbikes auf Lager, sind es zurzeit drei beziehungsweise zehn bis zwölf. „Wir haben bestellt, aber es kommt einfach nichts nach“, meint er schulterzuckend. Dreimal im Jahr ordert er Fahrräder. Von der ersten Bestellung seien zehn bis 15 Prozent eingetroffen, zum zweiten und dritten Termin rein gar nichts. „Wenn ich stornieren würde, würden sich die Hersteller freuen, und selbst wenn ich den Hersteller wechseln würde, hätte ich keine Chance, weil die Bestandskunden vorrangig beliefert werden.“

Da kam es durchaus vor, dass er Kaufinteressenten kein passendes Velo anbieten konnte. Stattdessen wurde das alte Fahrrad wieder fit gemacht. Oder er hat an Hersteller verwiesen, die anbieten, das Wunschrad im Internet zu konfigurieren und dann liefern zu lassen. „Sofern das machbar ist, ist die Lieferzeit mehr als doppelt so lange.“ Das kann eine Alternative für erfahrene Biker sein, aber nicht für Neulinge, für die die Beratung und eine Probefahrt vor dem Kauf unerlässlich sind.

Selbst Ersatzteile sind oft ausverkauft

Erschwerend komme hinzu, dass es bei Teilen, selbst bei Reifen und Schläuchen, nicht anders aussieht. „Es ist praktisch alles ausverkauft.“ Kommt ein Kunde mit einem platten Reifen zu ihm, muss er sagen: „Tut mir leid.“ Um irgendwie helfen zu können, habe er schon dazu geraten, im Internet zu recherchieren, ob der Artikel noch zu haben sei. Gans’ Prognose ist pessimistisch: „Das wird sich dieses Jahr nicht mehr ändern. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer.“

Aber nicht nur er ist unzufrieden. Auch die Kunden reagieren zunehmend ungehalten. Fragen wie „Habt ihr keine Lust, Geld zu verdienen?“, mussten er und seine Mitarbeiter sich schon anhören. „Ich sage dann, dass wir doch Händler sind und davon leben, aber die Leute zeigen trotzdem wenig Verständnis.“

Die Werkstatt ist ein Trostpflaster für den Fahrradhändler

Ein Trostpflaster ist, dass die Werkstatt durchgehend geöffnet sein konnte. Hier war mehr zu tun als sonst, vor allem Reparaturen und Instandsetzungen waren gefragt. Für Gans und seine Mitarbeiter, von denen er keinen in Kurzarbeit geschickt hat, ein Glücksfall, denn so kann der Geschäftsmann wenigstens etwas Umsatz machen.

Bezüglich Zubehör und Bekleidung ist der Laden normal bestückt. Aber: „Warum soll jemand einen Helm kaufen, wenn er kein Fahrrad hat?“, fragt der Geschäftsführer. Sei beispielsweise ein neuer Sattel gewünscht, könne er diesen Wunsch nur in Verbindung mit einem Werkstattauftrag erfüllen. Den Sattel mitnehmen und selbst daheim montieren, ist nicht möglich.

Der langjährige Inhaber sieht sich in einer von Ungewissheit geprägten Lage. „Die Situation ist komplett unbekannt – und ohne jede Planbarkeit.“ Dazu kommt, dass er sich an die jeweils geltenden Corona-Auflagen, die sich teils sehr kurzfristig ändern, anpassen muss. Um auf dem Laufenden zu bleiben, telefoniere er fast täglich mit der Ordnungsbehörde.

Mit Blick in die Zukunft meint Gans: „Ich lasse mich überraschen.“ Er geht davon aus, dass sich die Lage in dieser Saison nicht mehr entspannt. „Vielleicht im kommenden Jahr.“ Zwar habe er 2020 mehr Umsatz gemacht, „den brauchen wir aber für dieses Jahr.“ Sein Geschäft sieht er vorläufig noch nicht in Gefahr. „Gut ist, dass der Bereich Fahrrad insgesamt gut läuft. Das lässt hoffen“, klingt er vorsichtig optimistisch.