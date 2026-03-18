Die Gynäkologin Andrea Mischler gibt zwar nach 16 Jahren ihre Praxis auf den Erzhütten auf, hat aber in Heike Laag eine junge Nachfolgerin gefunden.

Für Andrea Mischler ist die Gynäkologie die schönste Medizin der Welt. Dabei ist sie nur auf Umwegen zur Frauenheilkunde gekommen. Vor 64 Jahren in Steinwenden geboren, hat sie am Gymnasium Landstuhl Abitur gemacht und direkt mit dem Medizinstudium begonnen. „Als ich im sechsten Semester war, kam unser erstes Kind auf die Welt, aber nach vier Wochen studierte ich schon weiter“, erzählt Mischler. Im praktischen Jahr am Westpfalz-Klinikum hatte sie Kinder- und Jugendmedizin als Wahlfach.

Ihr zweites Kind wurde sechs Wochen nach dem dritten Staatsexamen geboren. Sie ist überzeugt, dass die Tatsache, zweifache Mutter zu sein, der Grund für die vielen Absagen auf ihre Bewerbungen um eine Assistenzstelle war. Per Zufall habe sie von einer Stelle im damaligen Kreiswehrersatzamt erfahren: „Mit 25 habe ich dann junge Männer gemustert.“ Auch nach der Geburt des dritten Kindes sei sie nach zehn Wochen wieder arbeiten gegangen. Ihr Mann, von Beruf Lehrer, kümmerte sich fünf Jahre lang als Hausmann um die Kinder, wofür sie ihm bis heute dankbar ist.

15 Jahre lang arbeitete Mischler im Kreiswehrersatzamt, war Beamtin und Medizinaloberrätin – doch der Beruf füllte sie nicht aus. „Als ich 40 Jahre alt war, wollte ich etwas anderes machen. Da sah mein Mann per Zufall im Ärzteblatt, dass die Chefärztin der Gynäkologie in Landstuhl, Monika Mader, eine Assistenzärztin suchte.“ Mit der bekannten Frauenärztin habe sie sich gleich gut verstanden. Sie sei aufgeblüht, habe den erfüllenden Beruf, in dem man mit Menschen vom Baby bis zur Seniorin zu tun habe, von der Pike auf gelernt. Es folgten einige Jahre im Landstuhler Krankenhaus, wo sie auch ihren Facharzt machte.

Halber Kassensitz schränkte ein

Schließlich wollte die Frauenärztin gerne ihre eigene Praxis haben. Aber in Kaiserslautern war kein Kassensitz vakant. Dann habe sie von einer Ärztin erfahren, die ihre Arbeit reduzieren wollte, und ihr einen halben Kassensitz abgekauft. Auf der Suche nach Praxisräumen habe sie den Tipp bekommen, dass die ehemalige Kieferorthopädie in der Mühlbergstraße leer stehe. Und so praktiziert Andrea Mischler seit 2010 in ihrer Oase in Erzhütten, wie sie angesichts der Lage im Grünen, der Ruhe und nicht zuletzt der Parkplätze vor der Tür schwärmt.

Mit wenig Geld, aber gutem Geschmack schuf Mischler helle, freundliche Praxisräume, in denen Gemälde und Fotografien ihres Mannes Akzente setzen. Statt in teure Möbel habe sie lieber in neue Geräte investiert, erzählt sie. Auch die Organisation der Praxis trägt ihre Handschrift: Sie hat nur eine Mitarbeiterin, bestellt pro Stunde lediglich zwei Patientinnen zum Termin ein und lässt einen Puffer für Notfälle: „Ich wollte keine Fließbandarbeit.“ Und lange Wartezeiten wollte sie auch vermeiden. Am ersten Tag habe sie vier Patientinnen gehabt, durch Mundpropaganda seien es immer mehr geworden, obwohl sie durch den halben Kassensitz von Anfang an stark eingeschränkt gewesen sei.

Kritik am Studiensystem für Medizin

Die engagierte Gynäkologin bildete sich stets weiter, machte beispielsweise eine Ausbildung in Psycho-Onkologie und für Sexualmedizin, bot Paargespräche in der Praxis an. Doch irgendwann sei ihr die Arbeit zu viel geworden, der Körper habe gestreikt. Ein Jahr lang suchte Mischler nach jemandem, der in die Praxis einsteigt, doch es fand sich niemand. Ein Coach habe ihr schließlich das schlechte Gewissen genommen, sodass sie vor vier Jahren den Kassensitz abgegeben hat. Seitdem behandelt die Ärztin nur noch Privatpatientinnen, freut sich darüber, dass einige Frauen als Selbstzahlerinnen bei ihr geblieben seien. Mischler, die mit Herzblut Ärztin ist, verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, will ihre Patientinnen zu einem gesunden Lebensstil animieren. Im Laufe der Jahre hat sie sich ein großes Netzwerk aufgebaut, gibt gerne Infos über Behandlungsmöglichkeiten und Fachleute weiter, denn „es gibt für jedes Problem eine Lösung“.

Vor dem Hintergrund des akuten Frauenärztemangels in Kaiserslautern findet Mischler es traurig, dass es für Kassenpatienten keine gute Versorgung mehr gebe. Es müsse dringend mehr Studienplätze geben, damit mehr junge Leute Medizin studieren könnten. Auch spricht sie sich dafür aus, dass für Ärzte, die das teure Medizinstudium in Deutschland absolviert haben, anschließende Pflichtjahre in der Bundesrepublik eingeführt werden. Nur so könne man verhindern, dass viele junge Mediziner wegen der besseren Bezahlung ins Ausland abwanderten.

Nachfolgerin legt nach Ostern los

Eigentlich hatte Mischler noch eine Weile weiterarbeiten wollen. Doch als ihre Freundin und Kollegin Heike Laag, die ebenfalls im Krankenhaus Landstuhl gearbeitet hat, Interesse an einer Praxisübernahme bekundet habe, sei dies ein Glücksfall gewesen. Bei ihr wisse sie die Patientinnen in guten Händen, auch die langjährige Mitarbeiterin werde bleiben. Noch bis 20. März arbeitet sie in den Räumen in der Mühlbergstraße, nach den Osterfeiertagen legt dann am 9. April ihre Nachfolgerin los.

Die letzten Tage als niedergelassene Gynäkologin sind nicht nur arbeitsreich, sondern auch emotional. „Täglich bekomme ich von meinen Patientinnen Blumen und Abschiedsgeschenke“, erzählt die 64-Jährige, die sich beschämt von so viel Dankbarkeit zeigt. Angst vor dem Ruhestand hat sie nicht – schließlich gebe es fünf Enkel, da werde es ihr nicht langweilig, ist sie überzeugt. Und ganz nebenbei schwirren ihr noch ein paar Ideen im Kopf herum, wie sie Menschen mit ihrem Wissen und Können helfen kann.