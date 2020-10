Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in der Coronapandemie haben die städtischen Gymnasien – Albert-Schweitzer-Gymnasium, BurgGymnasium, Hohenstaufen-Gymnasium, Gymnasium am Rittersberg und das St-Franziskus-Gymnasium/Realschule – beschlossen, die Informationstage für Schüler der 4. Grundschulklassen und deren Eltern nicht als offene Besuchstage an den Schulen anzubieten. Dies teilten die Gymnasien am Mittwoch mit. Die Entscheidung sei mit Blick auf die Gesundheit von Kindern, Eltern und Lehrern getroffen worden. Darüber, ob am Heinrich-Heine-Gymnasium ein Präsenz-Info-Tag stattfinden werde, werde noch entschieden. Informationen hierzu werden auf der Schulhomepage veröffentlicht. „Alle Gymnasien möchten aber dennoch Eltern und Kindern der 4. Grundschulklassen Gelegenheit geben, sich umfassend über das Lernen am Gymnasium sowie die besonderen Schwerpunkte der jeweiligen Schule zu informieren“, erklären die Gymnasien weiter. Die Schulen wollen hierzu vielfältige Angebote mit Terminhinweisen auf ihren Homepages bereit stellen.