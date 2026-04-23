Die aktuelle Ausstellung im Kaiserslauterer Kunstkabinett K2 ist mit einer Versteigerung zugunsten des Hospizvereins verbunden.

Bei der Eröffnung der Schau „Hommage an die Zeit“ im Kabinett K2 wurden verschiedene kleinere Bronzegüsse versteigert. Der Erlös - wie auch der der gesamten Ausstellung - geht zu Teilen an den gemeinnützigen Hospizverein Kaiserslautern. Unterstützt hat das Ganze der Lions Club „Lutra“.„Bevor ich sterbe möchte ich...“ Dieser Satzanfang, den das Publikum auf einer großen Tafel je nach Belieben vervollständigen konnte, machte gleich zu Anfang das Thema klar, dem sich die Geschäftsführerin des Vereins dann in einer Rede ausgiebig widmete.

So nannte Franziska Emrich ihre Arbeit ein „Solidarprojekt“, an dem sich „eigentlich viele, auch junge Menschen beteiligen“ sollten. Um dann gewappnet zu sein, wen es einen selbst oder Angehörige trifft. Vorsorge, Trauer, Leid und Tod waren weitere Punkte, zu denen sie referierte - und die in unserer Gesellschaft ja nur allzu gerne unter den Teppich gekehrt werden. Ausführungen zur Entstehungsgeschichte des Hospizvereins, der aus einer anfangs kleinen Privatinitiative hervorgegangen ist, vervollständigten den Gesamteindruck von Emrichs Vortrag.

Bevor ich sterbe

Harald Michel vom Kabinett K2 gab dann den Auktionator. Das wickelte er amüsant und auch recht erfolgreich ab. So gingen diverse Bronzegüsse oder Stein/Eisen-Arbeiten in den Besitz einiger Gäste über. Nicht versteigert wurde eine beeindruckende, lebensgroße und mächtige Stahlskulptur Klaus Hartmanns namens „Minotaurus“. Dieses spannungsreiche, patinierte Werk aus fünf Millimeter dickem Metall, komplett handgeschmiedet und verschweißt, steht aber bis zum Ende der Schau online zur Versteigerung. Gebote können über die E-Mail-Adresse kmhartmann@gmx.de bis zum Ende der Schau im Juni abgegeben werden. Wie gesagt, zu Teilen für den genannten guten Zweck.

Weiterhin sind im Kabinett eindrückliche Grafiken von Christoph Justinger oder Silvia Rudolf zu sehen. Zur Ausstellungen gehören darüber hinaus starke, konstruktivistische Wandobjekte von Volker Tinti, naturnahe Bilder von Angelica Steinmacher, kritische oder mystische Inszenierte Fotografien von Thomas Brenner.

Info

Die Ausstellung „Hommage an die Zeit“ ist donnerstags von 16 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr bis zum 13. Juni zu sehen.

Gebote für den „Minotaurus“ bis zum 13. Juni an kmhartmann@gmx.de. Alle Verkaufserlöse gehen zu Teilen an den Hospizverein.