Da ist ja mal was Anständiges herausgekommen bei „Voice of Germany“. Gewinner 2013 war Andreas Kümmert, der jetzt in der Lauterer Kammgarn auftrat.

Dieser Junge hat wirklich was drauf. Er schafft sich auf der Bühne nach Kräften ab und tradiert eine Musik, die schon seit langem viele Fans hat. Bluesrock und -ballade sind dem Mann schier auf den Leib geschrieben. Was den guten alten Blues und Bluesrock angeht, steht Andreas Kümmert klar in der Tradition von berühmten Männern wie Luther Allison, Buddy Guy oder B. B. King. Manchmal erinnert seine Musik auch an die berühmten Allman Brothers. In diesem Zuge lässt es der in den späten 1980er Jahren geborene Franke wirklich krachen.

Er singt und schreit und manchmal steigert sich seine wandelbare Stimme gar bis ins Falsett. Bei Titeln wie „Hey Louise“, „Jam Jam“ oder „High Turns“ landen die Bässe tief im Magen und der Rhythmus drückt und schiebt. Mal schneller und mal langsamer, aber immer höchst druckvoll und mächtig. Das ist schlichtweg sauberer, ehrlicher und handgemachter Bluesrock, der ja nicht nur in Kaiserslautern eine lange Tradition hat. Da kam das Publikum im proppenvollen Cotton Club reihenweise ins Wippen und applaudierte gern und intensiv.

Endlich eine deutsche Duftnote

Doch Andreas Kümmert hat noch eine andere Seite. Die balladeske nämlich. Da driften die gefühlsschwangeren Bluesballaden auch mal hart an die Grenze von Pop und Gefälligkeit. Doch auch hier ging das Publikum gerne mit. Schließlich hat man’s ab und zu auch mal gern etwas sanfter.

Zu all diesen Titeln spielt der „Simple Man“ schöne, laszive und wohlgesetzte E-Gitarrensoli, mit denen er sich vor nur wenigen internationalen Größen verstecken müsste. So auch beim witzigen „Stück, das es bisher noch nicht gibt“: einer tollen und druckvollen Improvisation, die einem in die Beine fuhr.

Zu Kümmerts größtenteils eigenen Stücken kommen wenige Interpretationen weltberühmter Bluesnummern wie „Ain’t no Sunshine“ von Bill Withers. Der Blues ist ja eigentlich fest in englischer und amerikanischer Hand. Mit Musikern wie Andreas Kümmert und sicher auch seinem Kollegen Henrik Freischlader setzen die deutschen Blueser eine kaum zu ignorierende eigene musikalische Duftmarke.