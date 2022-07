Zweimal ist sie wegen Corona ausgefallen, nun feiert sie nach drei Jahren ein Comeback: die Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens in Zusammenarbeit mit dem 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Neu ist unter anderem der Termin – Mittwoch, 6. Juli –, der vor den Sommerferien liegt, aus gutem Grund.

„Wir haben mit Blick auf die Aussteller das Niveau von vor der Pandemie erreicht“, vermeldet Mark Rheinheimer, Pressesprecher der Agentur für Arbeit und mit einem Team für die Organisation der Messe zuständig. Mitte Juni hatten 105 Aussteller – Betriebe aus der Region, aber auch Verbände wie beispielsweise die Handwerkskammer oder Einrichtungen wie die Hochschule und die Technische Universität – für die Messe gemeldet. Das ein oder andere Plätzchen im Außenbereich des Stadions sei noch frei, der Innenbereich in Ost- und Südtribüne sei aber ausgebucht.

„Neu ist der Zeitpunkt: Wir haben uns entschlossen, die Börse vor den Ferien anzubieten“, sagt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Der ursprüngliche Termin der Messe lag bisher immer im September. Mit dem Juli-Termin werde nicht nur der Abgangsjahrgang 2023 angesprochen, sondern auch junge Menschen, die im Herbst bereits eine Ausbildung anstreben. „Vielleicht können wir da auch noch den ein oder die andere zusammenbringen“, hofft Weißler.

Allgemein sei die Lage am Ausbildungsmarkt gut, es gebe „keine Masse an Unversorgten“. Die Anzahl der Ausbildungsstellen nehme sogar zu. Im laufenden Ausbildungsjahr suchen nach Angaben der Agentur für Arbeit in der Region Westpfalz 2550 Bewerber einen Ausbildungsplatz (2021: 2681), dem stehen 2660 Lehrstellen (2021: 2531) gegenüber. „Das ist ein Anstieg von fünf Prozent bei den Lehrstellen im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Weißler. Gleichzeitig sei die Anzahl der Bewerber um knapp fünf Prozent zurück gegangen.

In den Jahren 2020 und 2021 ist die Börse, zu der in den vergangenen Jahren immer bis zu 4000 Menschen kamen, wegen Corona ausgefallen. Ein digitales Angebot habe wenig Sinn gemacht, so Weißler. „Viele Aussteller führen etwas vor, zeigen etwas, das war schwierig, das virtuell abzubilden.“ Rheinheimer und das Organisationsteam freuen sich demnach auch auf den Neustart. „Wir sind sehr froh, dass wieder etwas in Präsenz stattfindet.“ Rheinheimer empfiehlt den Besuchern, sich auf die Messe ein wenig vorzubereiten, womöglich vorher schon mittels der Homepage der Veranstaltung Aussteller-Stände auszuwählen, die man ansteuern möchte. Auch die Bewerbungsunterlagen gehörten ins Gepäck. „An unserem Stand schauen wir gerne über Bewerbungsunterlagen drüber“, sagt Rheinheimer, zudem gebe es auch die Möglichkeit, Bewerbungsfotos machen zu lassen.

„Für die Bewerber läuft es gut, allerdings wird es für die Ausbildungsbetriebe immer schwieriger, Nachwuchs zu finden“, unterstreicht Weißler und nennt als Ursache die demografische Entwicklung: Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre stehen kurz vor der Rente, die Abgangszahlen der Schulen nehmen gleichzeitig ab, was zu einem Mangel an Nachwuchskräften führe. „Selbst ein so großes Unternehmen wie die BASF sucht für das kommende Jahr noch 200 Auszubildende.“

Info

Am Mittwoch, 6. Juli, 9 bis 16 Uhr, findet die Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens in Zusammenarbeit mit dem 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion statt. Infos zu Ausstellern und anderen Angeboten finden sich unter www.ausbildungsbörse-kaiserslautern.de.