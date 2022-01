Zum Brand in einem großen Geschäftshaus in der Merkurstraße am Freitagmorgen hat die Staatsanwaltschaft die Federführung der Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer konnte durch einen großen Feuerwehreinsatz relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden, doch es entstand laut Polizei Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei bestätigte, dass sie schon vor dem Brand vor Ort war, da ein Einbruch in den frühen Morgenstunden in das Sonnenstudio in dem Gebäude gemeldet worden war. Ob dabei herausgerissene Kabel den Brand verursacht haben könnten oder nicht, wie eine Vermutung vor Ort lautete, „ist Gegenstand der Ermittlungen“, wie Polizeisprecher Michael Hummel sagte. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten bei einem Sachverständigen beauftragt.