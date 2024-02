Wenn es ums Thema Denkmalschutz geht, ist die Stadtgesellschaft inzwischen hochsensibilisiert. Und das ist gut so. Das Graviusheim, das als Altenheim Ende Januar geschlossen hat und nun vom Insolvenzverwalter veräußert werden muss, geht nun sehr wahrscheinlich nicht in den Besitz der Stadt über, sondern eher in Privathände. Das heißt jedoch zum Glück nicht automatisch, dass das Gebäude für die Öffentlichkeit verloren ist. Natürlich zählt letztlich der Preis, aber es ist gut, dass der Insolvenzverwalter ein Auge darauf hat, was mit der Immobilie passiert. Und dass er sich um eine soziale Nutzung bemüht. Das wäre dann eine gute Nachricht in der schlechten der Schließung.