Die Suche nach einem Nutzer fürs ehemalige Graviusheim läuft mit Bedacht. Gut, dass Stadt und Insolvenzverwalter aufs Karitative Wert legen.

Als die Nachricht kam, dass das Graviusheim geschlossen und verkauft wird, war nicht auszuschließen, dass das Gebäude an jemanden gerät, der es der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich machen wird. Oder dass das altehrwürdigen Gebäude in die Hände von jemandem gerät, der nur auf Gewinn aus ist und dem soziale Aspekte egal sind, es damit dem Kommerz zum Opfer fällt.

Doch all diese Befürchtungen wurden schnell zerschlagen. Insolvenzverwalter Wieschemann hat von Anfang an darauf Wert gelegt, dass das Haus seinen sozialen Nutzen behält, die Bürgerhospitalstiftung konnte gut mit ihm zusammen an einem Strang ziehen. Nun bleibt abzuwarten, ob Altenpflege oder Hospiz das Rennen machen. Beides eine gute Lösung.