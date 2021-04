1605 Arbeitsstellen sind in der Stadt Kaiserslautern unbesetzt, im Landkreis sind es 930. Wie die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens im Arbeitsmarkt-Report für den April mitteilt, sind in der Stadt in den vergangenen vier Wochen von Arbeitgebern 430 zu besetzende Stellen gemeldet worden (196 im Landkreis). In der Stadt waren im April 5173 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist damit von 9,6 Prozent im März auf 9,4 Prozent gesunken – 0,5 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Für den Landkreis registrierten Agentur für Arbeit und Jobcenter 3126 Menschen ohne Arbeitsstelle. Daraus ergibt sich eine Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent. Sie lag exakt auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im März 2021 waren es noch 5,6 Prozent. „Nach wie vor profitiert die Region von ihrem Branchenmix und den vielen gut aufgestellten klein- und mittelständischen Unternehmen“, sagt Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit.