Dass Gustav Herzog im kommenden Jahr nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird, ist lange bekannt. In sein letztes Jahr als Parlamentarier in Berlin geht der Sozialdemokrat allerdings mit mächtig Elan und Tatendrang. Mit Andreas Sebald hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete über Funklöcher, den SPD-Kanzler-Kandidaten Olaf Scholz und seine Nachfolge unterhalten.

Herr Herzog, wie geht es Ihnen?

Sehr gut. Ich habe gerade eine Woche Urlaub. Da kommt unser Enkelkind zu Besuch, worauf wir uns sehr freuen.

Anschließend geht es für Sie ja quasi in Ihr letztes Berlin-Jahr. Ist das schon so was wie eine Abschiedstour?

Dafür